Gelin Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bir tencereye alıp 6 su bardağı su ile haşlayın. Diğer tarafta soğanı incecik kıyıp yağda soteleyin. Üzerine küp şeklinde doğranmış patatesleri ilave edin. 10 dakika kavurduktan sonra ince dilimlenmiş mantarları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Başka bir tencereye tavuk suyunu alın. Tavuk etini didikleyip tavuk suyuna ekleyin. Üzerine sotelediğiniz sebzeleri ve mısır ekleyin. Kimyon, tuz ve karabiberini ayarlayın. 1 adet kesme şekeri ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra kıyılmış maydanoz ekleyip servis yapın.