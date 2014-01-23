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Gelin Çorbası Tarifi

Besleyici, şifa dolu, pratik ve bereketli ezogelin çorbasını lokantalardaki kadar lezzetli yapmak bu tarifle sandığınızdan çok daha kolay. Gelin çorbası nasıl yapılır?
Gelin Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet patates

5 adet mantar

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 tutam kimyon

Tuz

karabiber

1 adet kesme şeker



Üzerine:

Maydanoz


YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bir tencereye alıp 6 su bardağı su ile haşlayın. Diğer tarafta soğanı incecik kıyıp yağda soteleyin. Üzerine küp şeklinde doğranmış patatesleri ilave edin. 10 dakika kavurduktan sonra ince dilimlenmiş mantarları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Başka bir tencereye tavuk suyunu alın. Tavuk etini didikleyip tavuk suyuna ekleyin. Üzerine sotelediğiniz sebzeleri ve mısır ekleyin. Kimyon, tuz ve karabiberini ayarlayın. 1 adet kesme şekeri ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra kıyılmış maydanoz ekleyip servis yapın.
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