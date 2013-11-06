Gerdan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gerdanı iyice yıkayıp, tencereye dizin. Üzerine iri parçalar halinde doğranmış havuç, patates ve bütün soğan ekleyin. Defne yaprağı, tane karabiber ilave edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Et yumuşayınca suyunu süzüp, yeniden tencereye alın. Gerdan parçalarının etini didikleyin. Tenceredeki suya pirinç, nohut ve et ekleyip hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde kızgın tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.