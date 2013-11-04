Grekça Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 çay bardağı greçka
5 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı un,
4 su bardağı su
3 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı pulbiber
Bir buçuk çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Yoğurt ve unu krema kıvamı alana dek çırpın. Su ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde greçkanın üzerine bolca sıcak su dökün. Yarım saat dinlendirip, suyunu süzün ve çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 10 dakika pişirin. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve nane ilave edin. 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.