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Grekça Çorbası Tarifi

Farklı ve lezzetli bir çorba olan grekça çorbası nasıl hazırlanır? İşte grekça çorba tarifi...
Grekça Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı greçka

5 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı un,

4 su bardağı su

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pulbiber

Bir buçuk çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yoğurt ve unu krema kıvamı alana dek çırpın. Su ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde greçkanın üzerine bolca sıcak su dökün. Yarım saat dinlendirip, suyunu süzün ve çorbaya ekleyin. Tuzunu ayarlayıp, 10 dakika pişirin. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve nane ilave edin. 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
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