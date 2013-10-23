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Sofra / Çorbalar / Grevyer Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Grevyer Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Farklı bir lezzet denemek ve sofrada görmek isteyenler için grevyer peynirli soğan çorbası. Peki grevyer peynirli soğan çorbası nasıl yapılır?
Grevyer Peynirli Soğan Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 adet beyaz soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

5 su bardağı su

2 adet et bulyon

1 çorba kaşığı salça

Yarım çay kaşığı toz beyaz biber

4-5 dilim kepek ekmeği

200 gram gravyer peyniri

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kepek ekmeklerini dörde bölüp fırında kızartın ve soğuması için kenara alın. Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Ayrı bir tencereye suyu alıp kaynatın. Et bulyon, salça, toz beyaz biber ve tuz ekleyip, et bulyonlar eriyene dek karıştırın. Soğanı salçalı suya ekleyip 5 dakika pişirin. Çorbayı porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Üzerlerine kızarmış ekmek dilimleri yerleştirip, rendelenmiş gravyer peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarıncaya pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Çorbanıza 1 çay kaşığı soya sosu da ilave edebilirsiniz.
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