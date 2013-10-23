Grevyer Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Kepek ekmeklerini dörde bölüp fırında kızartın ve soğuması için kenara alın. Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Ayrı bir tencereye suyu alıp kaynatın. Et bulyon, salça, toz beyaz biber ve tuz ekleyip, et bulyonlar eriyene dek karıştırın. Soğanı salçalı suya ekleyip 5 dakika pişirin. Çorbayı porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Üzerlerine kızarmış ekmek dilimleri yerleştirip, rendelenmiş gravyer peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarıncaya pişirin. Sıcak olarak servis yapın.