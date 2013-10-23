Grevyer Peynirli Soğan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3-4 adet beyaz soğan
Yarım su bardağı zeytinyağı
5 su bardağı su
2 adet et bulyon
1 çorba kaşığı salça
Yarım çay kaşığı toz beyaz biber
4-5 dilim kepek ekmeği
200 gram gravyer peyniri
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Kepek ekmeklerini dörde bölüp fırında kızartın ve soğuması için kenara alın. Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Ayrı bir tencereye suyu alıp kaynatın. Et bulyon, salça, toz beyaz biber ve tuz ekleyip, et bulyonlar eriyene dek karıştırın. Soğanı salçalı suya ekleyip 5 dakika pişirin. Çorbayı porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Üzerlerine kızarmış ekmek dilimleri yerleştirip, rendelenmiş gravyer peyniri serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarıncaya pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu:
Çorbanıza 1 çay kaşığı soya sosu da ilave edebilirsiniz.