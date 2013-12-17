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Gulaş Çorbası Tarifi

Sofranızda bulunması gereken gulaş çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Gulaş Çorbası Tarifi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram kemiksiz dana eti

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1/4 soğan

1 dal kıyılmış kereviz yaprağı

Yarım çay bardağı kırmızı şarap

2 çorba kaşığı toz demiglace

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Eti 2 su bardağı kaynar suda iyice haşlayın. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alın. Kıyılmış soğan ve kereviz ilave edip kavurun. Eti sudan alıp, elinizde didikleyin. Tencereye ekleyip, 10 dakika soteleyin. Şarabı ilave edip, pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde toz demiglace'yi haşlanan etin suyu ile açıp, çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kaynamaya bırakın. Kasede ya da ekmek içinde servis yapın.

PÜF NOKTASI

Toz demiglace sosu büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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