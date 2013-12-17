Gulaş Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti 2 su bardağı kaynar suda iyice haşlayın. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alın. Kıyılmış soğan ve kereviz ilave edip kavurun. Eti sudan alıp, elinizde didikleyin. Tencereye ekleyip, 10 dakika soteleyin. Şarabı ilave edip, pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde toz demiglace'yi haşlanan etin suyu ile açıp, çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kaynamaya bırakın. Kasede ya da ekmek içinde servis yapın.