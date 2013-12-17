Gulaş Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kemiksiz dana eti
2 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1/4 soğan
1 dal kıyılmış kereviz yaprağı
Yarım çay bardağı kırmızı şarap
2 çorba kaşığı toz demiglace
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Eti 2 su bardağı kaynar suda iyice haşlayın. Zeytinyağını ayrı bir tencereye alın. Kıyılmış soğan ve kereviz ilave edip kavurun. Eti sudan alıp, elinizde didikleyin. Tencereye ekleyip, 10 dakika soteleyin. Şarabı ilave edip, pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde toz demiglace'yi haşlanan etin suyu ile açıp, çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kaynamaya bırakın. Kasede ya da ekmek içinde servis yapın.
PÜF NOKTASI
Toz demiglace sosu büyük marketlerden temin edebilirsiniz.