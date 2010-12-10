Gulaş Çorbası Tarifi (Macar Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kereviz ve soğanı ince ince, domates, havuç, biber ve patatesi küp küp doğrayın. Yağı bir tencereye alıp, kereviz ve soğanları soteleyin. Etleri küp küp doğrayıp kereviz ve soğanların üzerine ekleyin. Kimyon, tuz ve sarımsakları ilave edin. Etler suyunu çekene kadar pişirin. Et suyunun yarısını ekleyip etlerin yarı yarıya pişmesini sağlayın. Kalan et suyunu, kırmızı biberi, patates ve havucu ekleyip pişmesini bekleyin. Pişirme işleminin bitimine yakın domates ve biberleri de ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Csipetke (Macar eriştesi) ile sıcak olarak servis yapın.