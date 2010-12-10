Gulaş Çorbası Tarifi (Macar Mutfağı)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram dana eti
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet kırmızı soğan
1 adet kereviz
1 adet tane beyaz biber
1 adet domates
1 adet havuç
1 adet patates
3 diş sarımsak
Bir buçuk litre et suyu
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 tutam kimyon, tuz
5 porsiyon csipetke (Macar eriştesi)
YAPILIŞI
Kereviz ve soğanı ince ince, domates, havuç, biber ve patatesi küp küp doğrayın. Yağı bir tencereye alıp, kereviz ve soğanları soteleyin. Etleri küp küp doğrayıp kereviz ve soğanların üzerine ekleyin. Kimyon, tuz ve sarımsakları ilave edin. Etler suyunu çekene kadar pişirin. Et suyunun yarısını ekleyip etlerin yarı yarıya pişmesini sağlayın. Kalan et suyunu, kırmızı biberi, patates ve havucu ekleyip pişmesini bekleyin. Pişirme işleminin bitimine yakın domates ve biberleri de ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Csipetke (Macar eriştesi) ile sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Csipetke (Macar eriştesi)’ni büyük marketlerde bulabilirsiniz.