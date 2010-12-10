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Sofra / Çorbalar / Gulaş Çorbası Tarifi (Macar Mutfağı)

Gulaş Çorbası Tarifi (Macar Mutfağı)

Gulaş, Macaristan'ın geleneksel yemeklerinden biridir. Genellikle dana eti, soğan, kırmızı biber ve biberden yapılır. Gulaş çorbası nasıl yapılır?
Gulaş Çorbası Tarifi (Macar Mutfağı)
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram dana eti

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet kırmızı soğan

1 adet kereviz

1 adet tane beyaz biber

1 adet domates

1 adet havuç

1 adet patates

3 diş sarımsak

Bir buçuk litre et suyu

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 tutam kimyon, tuz

5 porsiyon csipetke (Macar eriştesi)

YAPILIŞI

Kereviz ve soğanı ince ince, domates, havuç, biber ve patatesi küp küp doğrayın. Yağı bir tencereye alıp, kereviz ve soğanları soteleyin. Etleri küp küp doğrayıp kereviz ve soğanların üzerine ekleyin. Kimyon, tuz ve sarımsakları ilave edin. Etler suyunu çekene kadar pişirin. Et suyunun yarısını ekleyip etlerin yarı yarıya pişmesini sağlayın. Kalan et suyunu, kırmızı biberi, patates ve havucu ekleyip pişmesini bekleyin. Pişirme işleminin bitimine yakın domates ve biberleri de ekleyip 5 dakika daha kaynatın. Csipetke (Macar eriştesi) ile sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Csipetke (Macar eriştesi)’ni büyük marketlerde bulabilirsiniz.
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