DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Güney Usulü Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Güney Usulü Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Hem leziz hem doyurucu olan güney usulü erişteli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte erişte çorbası tarifi...
Güney Usulü Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

(geceden ıslatılmış)

1 adet soğan

Tereyağı

5 su bardağı su

100 gram kıyma

1'er çorba kaşığı biber ve domates salçası

5 diş sarımsak

Biraz sirke

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Nane, kırmızıbiber, karabiber

Bir avuç erişte, tuz

YAPILIŞI

Soğanı ince kıyıp, yağda kıymayla kavurun. Önceden 10 dakika haşlanmış mercimeği de ekleyip çevirin. Salçaları ve 5 su bardağı suyu ilave edin. Çok koyulaşırsa isteğe göre sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin! Yemeğin pişmesine yakın sarımsak, sirke, erişte, baharat ve nar ekşisini ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN