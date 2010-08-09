Güney Usulü Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı yeşil mercimek
(geceden ıslatılmış)
1 adet soğan
Tereyağı
5 su bardağı su
100 gram kıyma
1'er çorba kaşığı biber ve domates salçası
5 diş sarımsak
Biraz sirke
1 çorba kaşığı nar ekşisi
Nane, kırmızıbiber, karabiber
Bir avuç erişte, tuz
YAPILIŞI
Soğanı ince kıyıp, yağda kıymayla kavurun. Önceden 10 dakika haşlanmış mercimeği de ekleyip çevirin. Salçaları ve 5 su bardağı suyu ilave edin. Çok koyulaşırsa isteğe göre sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin! Yemeğin pişmesine yakın sarımsak, sirke, erişte, baharat ve nar ekşisini ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.