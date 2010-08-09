Güney Usulü Erişteli Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

2 su bardağı yeşil mercimek (geceden ıslatılmış) 1 adet soğan Tereyağı 5 su bardağı su 100 gram kıyma 1'er çorba kaşığı biber ve domates salçası 5 diş sarımsak Biraz sirke 1 çorba kaşığı nar ekşisi Nane, kırmızıbiber, karabiber Bir avuç erişte, tuz

YAPILIŞI

Soğanı ince kıyıp, yağda kıymayla kavurun. Önceden 10 dakika haşlanmış mercimeği de ekleyip çevirin. Salçaları ve 5 su bardağı suyu ilave edin. Çok koyulaşırsa isteğe göre sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin! Yemeğin pişmesine yakın sarımsak, sirke, erişte, baharat ve nar ekşisini ilave edin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.