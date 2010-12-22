DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Gurut Çorbası Tarifi

Gurut Çorbası Tarifi

Gurut çorbası sofralarınızda baş tacı olacak. Körili Tavuk Çorbası soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bol vitaminli mis gibi bir lezzet…
Gurut Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • TRABZON
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg gurut

5 su bardağı + 1 çay bardağı su

1 adet büyük boy soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı gendime veya pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

Pu lbiber, nane, tuz

YAPILIŞI

Gurutu derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su döküp, bekletin. Gurut yumuşayınca mikserden geçirin veya tencereye alıp, yavaşça eritin. Erimiş gurutun üzerine 5 su bardağı suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta soğanı ortadan ikiye kesin ve yarısını yarım ay şeklinde incecik doğrayın. Soğanı bir tavada sıvı yağı ile birlikte kavurup, kaynayan guruta ekleyin. Ayrı bir tencerede gendime veya pirinci haşlayın. Üzerine 1 çay bardağı soğuk su ilave edin. Bunu da guruta ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Bütün malzemeyi kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Kalan yarım soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağında rengi dönene kadar kavurun. Pul biber ekleyip, kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine nane serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu çorbanın en önemli özelliği, ertesi gün yoğunlaştığında üzerine tekrar su ilave edilip kaynatılarak içilmesidir. Çorba tenceresini buzdolabına koymadan, birkaç gün bile bekletebilirsiniz. Gurutu yöresel pazarlarda bulabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN