Gurut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gurutu derin bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar ılık su döküp, bekletin. Gurut yumuşayınca mikserden geçirin veya tencereye alıp, yavaşça eritin. Erimiş gurutun üzerine 5 su bardağı suyu ilave edip, kaynamaya bırakın. Diğer tarafta soğanı ortadan ikiye kesin ve yarısını yarım ay şeklinde incecik doğrayın. Soğanı bir tavada sıvı yağı ile birlikte kavurup, kaynayan guruta ekleyin. Ayrı bir tencerede gendime veya pirinci haşlayın. Üzerine 1 çay bardağı soğuk su ilave edin. Bunu da guruta ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Bütün malzemeyi kısık ateşte 20 dakika daha kaynatın. Kalan yarım soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağında rengi dönene kadar kavurun. Pul biber ekleyip, kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün ve karıştırın. Üzerine nane serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.