Hamsi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp süzdükten sonra 4 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Diğer tarafta 2 su bardağı suda havuç, patates ve pirinci haşlayıp süzün. Ayrı bir tencerede unu tereyağında hafif pembeleşene kadar kavurun. Kremayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra içine haşlanmış hamsi, soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve haşlanmış sebze suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra üzerini ince kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapın.