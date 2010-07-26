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Hamsi Çorbası Tarifi

Lezzetini birbirinden şifalı baharatlar ve kök sebzelerden alan hamsi çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Hamsi Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram hamsi

6 su bardağı su

1'er adet havuç ve patates

Yarım çay bardağı pirinç

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı krema

1 adet rendelenmiş soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber



Üzerine: Dereotu veya maydanoz

YAPILIŞI

Hamsiyi ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp süzdükten sonra 4 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Diğer tarafta 2 su bardağı suda havuç, patates ve pirinci haşlayıp süzün. Ayrı bir tencerede unu tereyağında hafif pembeleşene kadar kavurun. Kremayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra içine haşlanmış hamsi, soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve haşlanmış sebze suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra üzerini ince kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapın.
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