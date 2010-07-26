Hamsi Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
600 gram hamsi
6 su bardağı su
1'er adet havuç ve patates
Yarım çay bardağı pirinç
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı krema
1 adet rendelenmiş soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber
Üzerine: Dereotu veya maydanoz
YAPILIŞI
Hamsiyi ayıklayın ve kılçıklarını çıkarın. Yıkayıp süzdükten sonra 4 su bardağı suda haşlayın. Suyunu süzüp bir kenara alın. Diğer tarafta 2 su bardağı suda havuç, patates ve pirinci haşlayıp süzün. Ayrı bir tencerede unu tereyağında hafif pembeleşene kadar kavurun. Kremayı ilave edip 1-2 dakika daha kavurduktan sonra içine haşlanmış hamsi, soğan, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve haşlanmış sebze suyunu ilave edin. Kaynadıktan sonra üzerini ince kıyılmış dereotu veya maydanozla süsleyip servis yapın.