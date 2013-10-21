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Havuç Çorbası Tarifi

Besleyici bir çorba tarifi arayanların çok beğeneceği bir tarifimiz var. Havuç çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Havuç Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg havuç

3 çorba kaşığı sarmısak aromalı zeytinyağı

1/4 soğan

6-7 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı beyaz şarap

50 gram tereyağı

Tuz

Karabiber



Parmesan köpüğü için:

1/8 soğan

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı süt

2 su bardağı krema

100 gram parmesan peyniri



Havuç kıtırları için:

2 adet havuç

Bol sıvıyağ

YAPILIŞI

Havuçları kabaca doğrayıp, zeytinyağı ve kıyılmış soğanla birlikte kavurun. Tavuk suyu, tuz ve karabiber ekleyip, havuç yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Yeniden ocağa oturtup, istediğiniz kıvama göre su ekleyin. Beyaz şarap ve tereyağı ilave edip karıştırarak ocaktan alın. Parmesan köpüğü için soğanı sıvıyağda soteleyin. Süt ve krema ilave edip, kaynama noktasına gelene dek pişirin. Parmesan peyniri ekleyip ocaktan alın ve blenderden geçirin. Havuç kıtırları için havuçları jülyen doğrayıp düşük ısıda bol sıvıyağda, kıtırlaşana dek kızartın. Servis bardaklarına çorbayı pay edin. Üzerlerine parmesan köpüğü ve havuç kıtırları serpiştirip servis yapın.
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