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Havuç Çorbası Tarifi

Havuç çorbası sofranızdan eksik olmaması gereken şifa kaynağıdır... Peki havuç çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Havuç Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük boy havuç

1 adet orta boy soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı silme un

1 adet yumurta

1 su bardağı süt,

1 tutam tuz

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip halka doğradıktan sonra bir kenara alın. Piyazlık doğranmış soğanı 2 çorba kaşığı zeytinyağında kavurun. Havucu ilave edip, kavurmaya devam edin. 1 su bardağı suyu ekleyin ve kısık ateşte havuç yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ezerek püre haline getirin ve geri kalan suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan kalan zeytinyağını bir tavaya alıp unu hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından çorbaya ekleyip karıştırın. Bir kasede yumurtayı çırpın ve üzerine süt ekleyin. 1-2 dakika daha çırptıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis yapın
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