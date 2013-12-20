Helim Aşı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı nohut
1 çay bardağı kuru fasulye
2 su bardağı aşurelik buğday
12 su bardağı su
350 gram kuşbaşı kuzu eti
2 adet soğan
3 adet domates
3 adet sivri biber
2 çorba kaşığı domates salçası
200 gram tereyağı
YAPILIŞI
Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın. Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun. Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.