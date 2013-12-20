Helim Aşı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın. Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun. Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.