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Helim Aşı Tarifi

Halim aşı tarifi, Doğu Anadolu Yemekleri bölümüne ait bir tariftir. Peki helim aşı nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Helim Aşı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
  • VAN
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı kuru fasulye

2 su bardağı aşurelik buğday

12 su bardağı su

350 gram kuşbaşı kuzu eti

2 adet soğan

3 adet domates

3 adet sivri biber

2 çorba kaşığı domates salçası

200 gram tereyağı

YAPILIŞI

Bir gece öncesinden suda beklettiğiniz nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Aşurelik buğdayı su ile birlikte kısık ateşte 2-2.5 saat pişmeye bırakın. Diğer tarafta kuzu etini kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Kuzu eti, ince kıyılmış soğan, domates, sivri biber ve salçayı tereyağında kavurun. Pişen buğdayın içine etli karışımı, nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin. 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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