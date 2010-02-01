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Sofra / Çorbalar / Hindistan Usulü Mercimek Çorbası Tarifi

Hindistan Usulü Mercimek Çorbası Tarifi

Mercimek çorbasını hepimiz biliriz fakat Hindistan usulü mercimek çorbasını biliyor muyuz? Doyurucu olan Hindistan usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Hindistan Usulü Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Hint Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

6 su bardağı su

2 adet küp doğranmış patates

1 adet orta boy patlıcan

Yarım çay kaşığı toz safran

1 çay kaşığı toz zencefil

4 adet kurutulmuş arnavut biberi

1 çorba kaşığı tereyağı

4 adet ince kıyılmış arpacık soğan

1 tatlı kaşığı tane hardal

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği suda yumuşayıncaya kadar pişirin. İçine patates, küp doğranmış patlıcan, toz safran, toz zencefil ve ufalanmış arnavut biberini ilave edip 10 dakika daha pişirin. Diğer tarafta bir tavada erittiğiniz tereyağında soğan ve tane hardalı soteleyip çorbanın içine katın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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