Hindistan Usulü Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği suda yumuşayıncaya kadar pişirin. İçine patates, küp doğranmış patlıcan, toz safran, toz zencefil ve ufalanmış arnavut biberini ilave edip 10 dakika daha pişirin. Diğer tarafta bir tavada erittiğiniz tereyağında soğan ve tane hardalı soteleyip çorbanın içine katın. Bir taşım daha kaynadıktan sonra sıcak olarak servis yapın.