Hünkar Çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk budunu tencereye alıp, üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave edin ve tuz ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tavuk budunu sudan çıkarın ve didikledikten sonra kenara alın. Ayrı bir yerde tereyağı ve sıvı yağı tencereye alıp ısıtın. Tereyağı eriyince ince kıyılmış soğan ilave edip 2 dakika soteleyin. Un ekleyip kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Süt ve tavuk suyu ilave edip çırpma teli ile çırparak karıştırın. Tavuğu ekleyip 2 dakika kaynatın ve ocaktan alın. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Üzeri için tereyağı ve sıvı yağı tavaya alıp ısıtın. Toz kırmızıbiber ve nane ekleyip bir iki çevirin. Ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.