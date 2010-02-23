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Hünkar Çorbası Tarifi

Adından da anlaşılacağı üzere hünkar çorbasının tarihi derin. Leziz ve doyurucu olan hünkar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere hünkar çorba tarifi...
Hünkar Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 litre tavuk suyu

1 kg patlıcan

(közlenmiş, soyulup kıyılmış)

250 gram yoğurt

1 su bardağı un

3 adet yumurta sarısı

300 gram ince doğranmış soğan

5 diş ince kıyılmış sarımsak

200 gram tereyağı

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı nane, karabiber, tuz

YAPILIŞI

BİR tencerenin içine tereyağını (1 tatlı kaşığı kadar tereyağını ayırın), soğanı, sarmısağı koyup, kavurun. Biraz renk aldıktan sonra patlıcanları ilave edip tekrar karıştırın. Tavuk suyunu ilave ederek 10 dakika kaynatın. Çukur bir kabın içinde unu, yoğurdu, yumurta sarısını, limon suyunu, tuz ve karabiberi çırpın. Biraz soğuk, biraz da sıcak su ilave edip karıştırarak kaynayan çorbaya dökün ve 5 dakika daha kaynatın. 1 tatlı kaşığı tereyağını küçük bir tavada kızdırıp naneyi ekleyin. Ve servis öncesi çorbanın üzerine gezdirin.
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