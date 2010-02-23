Hünkar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 litre tavuk suyu
1 kg patlıcan
(közlenmiş, soyulup kıyılmış)
250 gram yoğurt
1 su bardağı un
3 adet yumurta sarısı
300 gram ince doğranmış soğan
5 diş ince kıyılmış sarımsak
200 gram tereyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı nane, karabiber, tuz
YAPILIŞI
BİR tencerenin içine tereyağını (1 tatlı kaşığı kadar tereyağını ayırın), soğanı, sarmısağı koyup, kavurun. Biraz renk aldıktan sonra patlıcanları ilave edip tekrar karıştırın. Tavuk suyunu ilave ederek 10 dakika kaynatın. Çukur bir kabın içinde unu, yoğurdu, yumurta sarısını, limon suyunu, tuz ve karabiberi çırpın. Biraz soğuk, biraz da sıcak su ilave edip karıştırarak kaynayan çorbaya dökün ve 5 dakika daha kaynatın. 1 tatlı kaşığı tereyağını küçük bir tavada kızdırıp naneyi ekleyin. Ve servis öncesi çorbanın üzerine gezdirin.