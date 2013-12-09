İrmik Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir tencerede margarini eritin. İrmiği ekleyin. İrmiğin rengi değişmeye başladığında rendelenmiş domatesleri ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Et suyunu, salçayı ve yeterince tuzu ekleyin. 10 dakika pişirin. Bu arada terbiye için, sütle yumurta sarılarını karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak, çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp, sıcak servis yapın.