İrmik Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı margarin
3 kahve fincanı irmik
3 adet orta boy domates
8 su bardağı etsuyu
1 tatlı kaşığı salça, tuz
Terbiyesi için:
Yarım su bardağı süt
2 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Geniş bir tencerede margarini eritin. İrmiği ekleyin. İrmiğin rengi değişmeye başladığında rendelenmiş domatesleri ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Et suyunu, salçayı ve yeterince tuzu ekleyin. 10 dakika pişirin. Bu arada terbiye için, sütle yumurta sarılarını karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak, çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp, sıcak servis yapın.