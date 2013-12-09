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İrmik Çorbası Tarifi

İrmik, köfteler de ve tatlılarda kullanıldığı kadar çorba olarak da sofralarda kullanılıyor. İrmik çorbası nasıl yapılır?
İrmik Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı margarin

3 kahve fincanı irmik

3 adet orta boy domates

8 su bardağı etsuyu

1 tatlı kaşığı salça, tuz



Terbiyesi için:

Yarım su bardağı süt

2 adet yumurtanın sarısı


YAPILIŞI

Geniş bir tencerede margarini eritin. İrmiği ekleyin. İrmiğin rengi değişmeye başladığında rendelenmiş domatesleri ekleyin. 1-2 dakika kavurun. Et suyunu, salçayı ve yeterince tuzu ekleyin. 10 dakika pişirin. Bu arada terbiye için, sütle yumurta sarılarını karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak, çorbaya ekleyin. Bir taşım kaynatıp, sıcak servis yapın.
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