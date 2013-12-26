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İrmikli Rende Çorbası Tarifi

Sabah akşam tüketebileceğiniz irmikli rende çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi...
İrmikli Rende Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

5 su bardağı tavuk suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini 1 su bardağı irmikle karıştırın. Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, toz kırmızıbiber ilave edip, yoğurarak bir hamur yapın. 10 dakika bekletin. Daha sonra bu hamuru rendeden geçirin. Ayrı bir yerde 4 su bardağı tavuk suyunu tencereye alın. Yarım çay bardağı sıvıyağı koyup kaynatın. Rendelenmiş hamuru kaynayan etsuyuna yavaş yavaş karıştırıp, dökün. İyice pişirin.
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