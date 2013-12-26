İrmikli Rende Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini 1 su bardağı irmikle karıştırın. Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, toz kırmızıbiber ilave edip, yoğurarak bir hamur yapın. 10 dakika bekletin. Daha sonra bu hamuru rendeden geçirin. Ayrı bir yerde 4 su bardağı tavuk suyunu tencereye alın. Yarım çay bardağı sıvıyağı koyup kaynatın. Rendelenmiş hamuru kaynayan etsuyuna yavaş yavaş karıştırıp, dökün. İyice pişirin.