Isırgan Çorbası Tarifi

Isırgan otunu haşlayıp, irice kıyın. Soğanla birlikte kavurun. Başka bir tencerede yağı eritip unu kavurun. Et suyunu, ısırganlı malzemeyi ve kuskusu, unun olduğu tencereye alın. Krema, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Yumurtayı çırpıp ekleyin. Zeytinyağını ekleyip, karıştırarak kaynatın. Son olarak, domates püresi ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatın. Üzerine nane serperek servis yapın.