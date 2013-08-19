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Isırgan Çorbası Tarifi

Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de kışın soğuk havalarda keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbası. Isırgan çorbası nasıl yapılır?
Isırgan Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ısırgan otu

4 adet soğan l 1 tatlı kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik un

5 su bardağı tavuk ya da et suyu

250 gram kuskus l 100 gram krema

1 adet limon l 1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta l 6 diş sarımsak

250 gram domates püresi l Kuru nane

2 kahve fincanı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Isırgan otunu haşlayıp, irice kıyın. Soğanla birlikte kavurun. Başka bir tencerede yağı eritip unu kavurun. Et suyunu, ısırganlı malzemeyi ve kuskusu, unun olduğu tencereye alın. Krema, limon suyu ve yoğurdu karıştırın. Yumurtayı çırpıp ekleyin. Zeytinyağını ekleyip, karıştırarak kaynatın. Son olarak, domates püresi ve dövülmüş sarımsağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatın. Üzerine nane serperek servis yapın.
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