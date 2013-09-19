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Isırgan Çorbası Tarifi

Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de kışın soğuk havalarda keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbası. Isırgan çorbası nasıl yapılır?
Isırgan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ısırgan

2 adet soğan

1 çay bardağından bir parmak az sıvıyağ

1 çorba kaşığı salça

1 adet havuç

1 çay bardağı pirinç

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

Yıkadığınız ısırganın sadece ince dallarını ve yapraklarını alıp, incecik kıyın. Bir tencereye sıvıyağı alıp, çok ince doğradığınız soğan ve havucu ekleyin. Pembeleşene dek karıştırın. Salçayı katıp biraz daha soteleyin. Isırganları tencereye ilave edin. Üzerine pirinci ve tuzu koyun. Tencerenin kapağını kapatıp, 15 dakika pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alın ve içindeki malzemeyi mikserden geçirin. Tekrar tencereye alıp, ısıtarak ve üzerine pul biber serperek servis yapın.
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