Isırgan Çorbası Tarifi

Yıkadığınız ısırganın sadece ince dallarını ve yapraklarını alıp, incecik kıyın. Bir tencereye sıvıyağı alıp, çok ince doğradığınız soğan ve havucu ekleyin. Pembeleşene dek karıştırın. Salçayı katıp biraz daha soteleyin. Isırganları tencereye ilave edin. Üzerine pirinci ve tuzu koyun. Tencerenin kapağını kapatıp, 15 dakika pişirin. Daha sonra tencereyi ocaktan alın ve içindeki malzemeyi mikserden geçirin. Tekrar tencereye alıp, ısıtarak ve üzerine pul biber serperek servis yapın.