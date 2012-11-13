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Isırgan Otlu Ege Çorbası Tarifi

Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de kışın soğuk havalarda keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otlu ege çorbasının zevkini çıkaracağız. Peki ısırgan otlu ege çorbası nasıl yapılır?
Isırgan Otlu Ege Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 demet ısırgan otu

6 adet arpacık soğan

2 su bardağı sebze suyu

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı krema



Servis için: 2 adet karides

Nane yaprakları

YAPILIŞI

Kıyılmış ısırgan otu ve arpacık soğanları yapışmaz yüzeyli bir tencereye alıp soteleyin. Sebze suyu ekleyip, 10 dakika kaynatın. Karışımı blenderden geçirip yeniden tencereye alın ve 10 dakika daha kaynatın. Zeytinyağı, tereyağı, ardından krema ekleyip, karıştırarak ocaktan alın. Ayrı bir yerde karidesleri haşlayın. Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine karides yerleştirin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
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