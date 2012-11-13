Isırgan Otlu Ege Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıyılmış ısırgan otu ve arpacık soğanları yapışmaz yüzeyli bir tencereye alıp soteleyin. Sebze suyu ekleyip, 10 dakika kaynatın. Karışımı blenderden geçirip yeniden tencereye alın ve 10 dakika daha kaynatın. Zeytinyağı, tereyağı, ardından krema ekleyip, karıştırarak ocaktan alın. Ayrı bir yerde karidesleri haşlayın. Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine karides yerleştirin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.