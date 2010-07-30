Isırgan Otu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Isırganları yıkayıp yapraklarını saplarından ayırın ve kenara alın. İnce kıydığınız taze soğanları kendi suyunda pişmeye bırakın. Soğanlar pişince tereyağını ekleyip eritin. Üzerine unu ilave edip kavurun. Un hafif pembeleşince suyu ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırın. Daha sonra sütü de ekleyin ve yeniden kaynamaya bırakın. Isırganları ve tuzu tencereye ilave edip, 2 dakika kaynatarak ocaktan alın. Beyaz biber serpin ve limon sıkarak servis yapın.