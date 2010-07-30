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Isırgan Otu Çorbası Tarifi

Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de kışın soğuk havalarda keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbasından. Isırgan çorbası nasıl yapılır?
Isırgan Otu Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet ısırgan

4 dal taze soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı su

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı iri çekilmiş beyaz biber

Tuz

Limon suyu

YAPILIŞI

Isırganları yıkayıp yapraklarını saplarından ayırın ve kenara alın. İnce kıydığınız taze soğanları kendi suyunda pişmeye bırakın. Soğanlar pişince tereyağını ekleyip eritin. Üzerine unu ilave edip kavurun. Un hafif pembeleşince suyu ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırın. Daha sonra sütü de ekleyin ve yeniden kaynamaya bırakın. Isırganları ve tuzu tencereye ilave edip, 2 dakika kaynatarak ocaktan alın. Beyaz biber serpin ve limon sıkarak servis yapın.
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