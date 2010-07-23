Isırgan Otu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ısırgan otu
2 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı un
2 su bardağı süt
3 su bardağı su
1 çorba kaşığı mayonez
6 dilim pastırma
2 çorba kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.