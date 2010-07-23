Isırgan Otu Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.