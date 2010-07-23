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Isırgan Otu Çorbası Tarifi

Hem ısırganın faydalarından yararlanacağınız hem de kışın soğuk havalarda keyifle tüketebileceğiniz ısırgan otu çorbasından. Isırgan çorbası nasıl yapılır?
Isırgan Otu Çorbası Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ısırgan otu

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı mayonez

6 dilim pastırma

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Isırganı haşlayıp püre haline getirin. Tencereye sıvı yağı alın. Üzerine un, süt,su ve daha sonra ısırganı ilave ederek 15-20 dakika kaynatın. Ayrı bir kapta mayonezi 1 çorba kaşığı ılık su ile karıştırın. Kaynayan çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Ocağın altını kapatın. Pastırmayı incecik kıyarak tereyağında kavurun. Daha sonra çorbanın üzerine serperek servis yapın.
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