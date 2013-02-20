İşkembe Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

Bir buçuk kg dana işkembe Yeteri kadar su 1 adet küçük boy soğan 3-4 adet defne yaprağı 5-6 adet tane karabiber 2 çorba kaşığı yoğurt 1 adet yumurta 1 çay kaşığı tereyağı 1 çorba kaşığı un Üzeri için: 2 adet sarmısak Yarım tatlı kaşığı sirke Yarım tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

İşkembeyi bol tuzla iyice ovalayıp yıkayın. Düdüklü tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su, ayıklanmış bütün soğan, defne yaprağı ve karabiber ekleyip 45 dakika haşlayın. Soğan ve defne yapraklarını çorbanın içinden alın. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta, 1 çay kaşığı tereyağı ve unu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 çorba kaşığı alıp, karıştırarak yoğurtlu malzemeye ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı da karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine dövülmüş sarmısak, sirke ve limon suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.