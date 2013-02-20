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İşkembe Çorbası Tarifi

Lezzeti bol işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte işkembe çorbası tarifi...
İşkembe Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg dana işkembe

Yeteri kadar su

1 adet küçük boy soğan

3-4 adet defne yaprağı

5-6 adet tane karabiber

2 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un



Üzeri için: 2 adet sarmısak

Yarım tatlı kaşığı sirke

Yarım tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

İşkembeyi bol tuzla iyice ovalayıp yıkayın. Düdüklü tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su, ayıklanmış bütün soğan, defne yaprağı ve karabiber ekleyip 45 dakika haşlayın. Soğan ve defne yapraklarını çorbanın içinden alın. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta, 1 çay kaşığı tereyağı ve unu iyice çırpın. Çorbanın suyundan 1-2 çorba kaşığı alıp, karıştırarak yoğurtlu malzemeye ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı da karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine dövülmüş sarmısak, sirke ve limon suyu ekleyin. Tuzunu ayarlayıp karıştırın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

İşkembe çorbasının kokusunu hafifletmek için soğan, defne yaprağı ve karabiber eklemeyi unutmayın.
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