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İşkembeli Vezir Çorbası Çorbası Tarifi

Mutlaka denemeniz gereken işkembeli vezir çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
İşkembeli Vezir Çorbası Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kuru fasulye

tuz

150 gram işkembe

Yarım su bardağı sıvı yağ

5-6 adet taze soğan

100 gram sucuk

2 adet sivri biber

2 çorba kaşığı salça

200 gram domates



Üzeri için:

200 gram tereyağı

1 çay kaşığı toz biber


YAPILIŞI

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ılık suda ıslatın. Bol suda haşlayıp suyunu süzün. Diğer tarafta küp şeklinde doğranmış işkembeyi haşlayın. Tencereye alıp ısıttığınız sıvı yağda ince kıyılmış taze soğan, zar şeklinde doğranmış sucuk, işkembe ve küp doğranmış biberleri soteleyin. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Fasulyeleri ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri ekleyin. Kısık ateşte demlenmeye bırakın. Üzeri için bir tavada tereyağını kızdırın. Kırmızı toz biberi ilave edin ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbanın suyu ne kadar çok olursa o kadar iyi olur.
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