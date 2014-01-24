İşkembeli Vezir Çorbası Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram kuru fasulye
tuz
150 gram işkembe
Yarım su bardağı sıvı yağ
5-6 adet taze soğan
100 gram sucuk
2 adet sivri biber
2 çorba kaşığı salça
200 gram domates
Üzeri için:
200 gram tereyağı
1 çay kaşığı toz biber
YAPILIŞI
Kuru fasulyeyi bir gece önceden ılık suda ıslatın. Bol suda haşlayıp suyunu süzün. Diğer tarafta küp şeklinde doğranmış işkembeyi haşlayın. Tencereye alıp ısıttığınız sıvı yağda ince kıyılmış taze soğan, zar şeklinde doğranmış sucuk, işkembe ve küp doğranmış biberleri soteleyin. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Fasulyeleri ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri ekleyin. Kısık ateşte demlenmeye bırakın. Üzeri için bir tavada tereyağını kızdırın. Kırmızı toz biberi ilave edin ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbanın suyu ne kadar çok olursa o kadar iyi olur.