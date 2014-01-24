İşkembeli Vezir Çorbası Çorbası Tarifi

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ılık suda ıslatın. Bol suda haşlayıp suyunu süzün. Diğer tarafta küp şeklinde doğranmış işkembeyi haşlayın. Tencereye alıp ısıttığınız sıvı yağda ince kıyılmış taze soğan, zar şeklinde doğranmış sucuk, işkembe ve küp doğranmış biberleri soteleyin. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin. Fasulyeleri ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Yemeğin suyu kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpüğü alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri ekleyin. Kısık ateşte demlenmeye bırakın. Üzeri için bir tavada tereyağını kızdırın. Kırmızı toz biberi ilave edin ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.