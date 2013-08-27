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Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram ıspanak

500 gram patates

8 su bardağı su

3 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Ispanakların saplarını ayıklayıp, yaprak kısımlarını incecik doğrayın. Patatesleri soyup ince dilimleyin. Bir tencerede 8 su bardağı suyu kaynatıp, biraz tuz ekleyin ve doğranmış patatesleri bu kaynayan suya ekleyerek 20 dakika pişirin. Ardından ıspanakları ekleyip, 10 dakika daha pişirin. Tenceredeki suyun bir kısmını ayırın. Ispanak ve patates karışımını blender veya mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. İçine tereyağı ve ayırdığınız sudan (istediğiniz kıvamı elde edene kadar suyu artırabilirsiniz) ilave edip, karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.

PÜF NOKTASI

Servis sırasında üzerine ince doğranmış ıspanak yaprağı ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edebilirsiniz.
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