Ispanak Çorbası Tarifi

Ispanakların saplarını ayıklayıp, yaprak kısımlarını incecik doğrayın. Patatesleri soyup ince dilimleyin. Bir tencerede 8 su bardağı suyu kaynatıp, biraz tuz ekleyin ve doğranmış patatesleri bu kaynayan suya ekleyerek 20 dakika pişirin. Ardından ıspanakları ekleyip, 10 dakika daha pişirin. Tenceredeki suyun bir kısmını ayırın. Ispanak ve patates karışımını blender veya mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. İçine tereyağı ve ayırdığınız sudan (istediğiniz kıvamı elde edene kadar suyu artırabilirsiniz) ilave edip, karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.