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Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak

Yarım su bardağı sıvıyağ

Bir buçuk çorba kaşığı un

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Ispanakları bol suda yıkayıp kaynar suda haşlayın ve sudan çıkartın. Haşlama suyunu daha sonra kullanmak için kenara alın. Ispanakları blendırdan geçirip püre haline getirin. Tencereye yağı alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar karıştırarak kavurun. Üzerine 1 su bardağı su ve süt gezdirip karıştırın. Püre halindeki ıspanak ve ıspanağın haşlama suyundan ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte kaynatın.
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