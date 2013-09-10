Ispanak Çorbası Tarifi

Ispanakları bol suda yıkayıp kaynar suda haşlayın ve sudan çıkartın. Haşlama suyunu daha sonra kullanmak için kenara alın. Ispanakları blendırdan geçirip püre haline getirin. Tencereye yağı alın. Unu ekleyip pembeleşene kadar karıştırarak kavurun. Üzerine 1 su bardağı su ve süt gezdirip karıştırın. Püre halindeki ıspanak ve ıspanağın haşlama suyundan ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Orta hararetli ateşte kaynatın.