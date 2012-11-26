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Ispanak Çorbası (Pırtike) Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası (Pırtike) Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • SİİRT
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram ıspanak

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay bardağı tane sumak

5 su bardağı su + 1 su bardağı ılık su

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp, süzülmeye bırakın. İyice süzüldükten sonra iri parçalar halinde doğrayın. Yemeklik doğranmış soğan ve salçayı sıvı yağda kavurun. Ispanak, tuz ve pul biber ilave edin. Nohut ve birkaç kez yıkadığınız pirinç ile suyu ekleyin. Tane sumağı ılık suyun içinde 15 dakika bekletin ve süzün. Süzdüğünüz suyu üzerine katın ve kısık ateşte pirinç ile ıspanak yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
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