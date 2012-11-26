Ispanak Çorbası (Pırtike) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanağı yıkayıp, süzülmeye bırakın. İyice süzüldükten sonra iri parçalar halinde doğrayın. Yemeklik doğranmış soğan ve salçayı sıvı yağda kavurun. Ispanak, tuz ve pul biber ilave edin. Nohut ve birkaç kez yıkadığınız pirinç ile suyu ekleyin. Tane sumağı ılık suyun içinde 15 dakika bekletin ve süzün. Süzdüğünüz suyu üzerine katın ve kısık ateşte pirinç ile ıspanak yumuşayana kadar pişmeye bırakın.