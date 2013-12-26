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Ispanak Sapı Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak sapı çorbası nasıl yapılır? Ispanak sapı çorba tarifi...
Ispanak Sapı Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak sapı

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet soğan

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı margarin

4-5 su bardağı sıcak su

1 adet limonun suyu

4 diş sarımsak

tuz

nane

YAPILIŞI

Ispanak saplarını iyice yıkayıp, ince ince kıyın. Soğan, patates ve havucu temizleyip, küp küp doğrayın. Bir tencerede salça ve margarinle beraber ıspanak sapını kavurun. Üzerine doğranmış soğan, patates ve havucu ekleyin. Hemen ardından 5 su bardağı sıcak su katıp, 5 dakika haşlayın. Tuzunu ayarlayın. Sonrasında ıspanak saplarını ekleyip, 10 dakika daha pişmeye bırakın. Servis yapmadan önce, sarımsağı dövüp limon suyu ve nane ile karıştırın ve çorbaya ilave edin. Sıcak servis yapın.
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