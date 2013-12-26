Ispanak Sapı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg ıspanak sapı
2 adet patates
2 adet havuç
1 adet soğan
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı margarin
4-5 su bardağı sıcak su
1 adet limonun suyu
4 diş sarımsak
tuz
nane
YAPILIŞI
Ispanak saplarını iyice yıkayıp, ince ince kıyın. Soğan, patates ve havucu temizleyip, küp küp doğrayın. Bir tencerede salça ve margarinle beraber ıspanak sapını kavurun. Üzerine doğranmış soğan, patates ve havucu ekleyin. Hemen ardından 5 su bardağı sıcak su katıp, 5 dakika haşlayın. Tuzunu ayarlayın. Sonrasında ıspanak saplarını ekleyip, 10 dakika daha pişmeye bırakın. Servis yapmadan önce, sarımsağı dövüp limon suyu ve nane ile karıştırın ve çorbaya ilave edin. Sıcak servis yapın.