Ispanak Sapı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanak saplarını iyice yıkayıp, ince ince kıyın. Soğan, patates ve havucu temizleyip, küp küp doğrayın. Bir tencerede salça ve margarinle beraber ıspanak sapını kavurun. Üzerine doğranmış soğan, patates ve havucu ekleyin. Hemen ardından 5 su bardağı sıcak su katıp, 5 dakika haşlayın. Tuzunu ayarlayın. Sonrasında ıspanak saplarını ekleyip, 10 dakika daha pişmeye bırakın. Servis yapmadan önce, sarımsağı dövüp limon suyu ve nane ile karıştırın ve çorbaya ilave edin. Sıcak servis yapın.