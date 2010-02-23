Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı bir tencereye alıp soğan ve sarımsağı kavurun. Pembeleşen soğan ve sarımsağa mısır ununu ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Kaynamış halde olan sebze suyunu yavaş yavaş ekledikten sonra ıspanakları ve kimyonu da karışıma ilave edin. Kısık ateşte ıspanaklar iyice ölünceye kadar pişirmeye devam edin. Pişme işleminden sonra ılınana kadar bekleyin. Ilınan çorbayı blenderden geçirip ağız tadınıza göre krema ile servis edin. .