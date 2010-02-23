Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg yıkanıp doğranmış ıspanak
2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı mısır unu
1 adet orta boy doğranmış soğan
1 diş sarımsak
5 su bardağı sebze suyu
1 çay kaşığı kimyon
Tuz, krema
YAPILIŞI
Yağı bir tencereye alıp soğan ve sarımsağı kavurun. Pembeleşen soğan ve sarımsağa mısır ununu ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Kaynamış halde olan sebze suyunu yavaş yavaş ekledikten sonra ıspanakları ve kimyonu da karışıma ilave edin. Kısık ateşte ıspanaklar iyice ölünceye kadar pişirmeye devam edin. Pişme işleminden sonra ılınana kadar bekleyin. Ilınan çorbayı blenderden geçirip ağız tadınıza göre krema ile servis edin. .
PÜF NOKTASI
Çorbanın pişme süresi yaklaşık 30 dakikadır. Ispanak çorbasını parmesan kıtırları ile servis yapabilirsiniz