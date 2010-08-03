Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanakları 5 dakika haşlayıp süzün. Elinizle sıkıp fazla suyunu aldıktan sonra ince kıyın. Bir tavada fındık yağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ispanağı ekleyip birlikte 2-3 dakika daha kavurmayı sürdürün. Bir tencereye 2 çorba kaşığı fındık yağı koyup, unun rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve sütü ekleyin. Kavurduğunuz ıspanağı da tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 10 dakika pişirip ocaktan alın ve servis yapın.