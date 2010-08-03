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Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg ıspanak yaprağı

Yarım su bardağı fındık yağı

1 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı su, 1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Ispanakları 5 dakika haşlayıp süzün. Elinizle sıkıp fazla suyunu aldıktan sonra ince kıyın. Bir tavada fındık yağını kızdırıp yemeklik doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ispanağı ekleyip birlikte 2-3 dakika daha kavurmayı sürdürün. Bir tencereye 2 çorba kaşığı fındık yağı koyup, unun rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve sütü ekleyin. Kavurduğunuz ıspanağı da tencereye alın. Tuzunu ayarlayın. 10 dakika pişirip ocaktan alın ve servis yapın.
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