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Ispanak Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanak Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram ıspanak

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

Tuz, karabiber

İsterseniz haşlanmış pirinç

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın. 2 su bardagˆı suda 5 dakika has¸layın ve has¸landıktan sonra ıspanagˆı suyu ile birlikte blender'dan gec¸irin. Ayrı bir tencerede unu ve yagˆı kavurun. Unu kavurduktan sonra ic¸ine sogˆuk su¨tu¨ (gerekirse su) ilave edin. Ispanagˆı, tuz ve karabiberi de tencerenin ic¸ine ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra kaselere koyarak servis yapabilirsiniz. I·stegˆe go¨re, 1 yas¸ından bu¨yu¨k c¸ocuklar ic¸in, ıspanak c¸orbasına sogˆan rendesi de ilave edilebilir.

PÜF NOKTASI

6 aydan büyük çocuklar için.
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