Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanakları iyice yıkayın. 2 su bardagˆı suda 5 dakika has¸layın ve has¸landıktan sonra ıspanagˆı suyu ile birlikte blender'dan gec¸irin. Ayrı bir tencerede unu ve yagˆı kavurun. Unu kavurduktan sonra ic¸ine sogˆuk su¨tu¨ (gerekirse su) ilave edin. Ispanagˆı, tuz ve karabiberi de tencerenin ic¸ine ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra kaselere koyarak servis yapabilirsiniz. I·stegˆe go¨re, 1 yas¸ından bu¨yu¨k c¸ocuklar ic¸in, ıspanak c¸orbasına sogˆan rendesi de ilave edilebilir.