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Ispanak Köklü ve Kişnişli Patates Çorbası Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak köklü, kişnişli patates çorbası nasıl yapılır? Ispanak köklü, kişnişli patates çorbası tarifi...
Ispanak Köklü ve Kişnişli Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

10 adet ıspanak kökü

çorba kaşığı kişniş tohumu

2 çorba kaşığı tereyağı

çorba kaşığı un

3 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı krema

Tuz, pul biber

YAPILIŞI

Patatesleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Ispanak köklerinin büyüklerini ikiye bölün. Kişniş tohumlarını havanda hafifçe dövün. Tereyağını tencereye alıp, patatesleri ve kişniş tohumunu ekleyerek 5 dakika kavurun. Üzerine un ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Ispanak kökünü ilave edip 1-2 dakika daha sote edin.Tencereye et suyu, su ve tuz ekleyip pişmeye bırakın. Patatesler yumuşayınca kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Pul biber serperek servis yapın.
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