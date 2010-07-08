Ispanak Köklü ve Kişnişli Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
10 adet ıspanak kökü
çorba kaşığı kişniş tohumu
2 çorba kaşığı tereyağı
çorba kaşığı un
3 su bardağı et suyu
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı krema
Tuz, pul biber
YAPILIŞI
Patatesleri temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Ispanak köklerinin büyüklerini ikiye bölün. Kişniş tohumlarını havanda hafifçe dövün. Tereyağını tencereye alıp, patatesleri ve kişniş tohumunu ekleyerek 5 dakika kavurun. Üzerine un ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Ispanak kökünü ilave edip 1-2 dakika daha sote edin.Tencereye et suyu, su ve tuz ekleyip pişmeye bırakın. Patatesler yumuşayınca kremayı ilave edin. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın. Pul biber serperek servis yapın.