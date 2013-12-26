Ispanaklı Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ispanağı ve maydanozu bol suyla yıkadıktan sonra incecik kıyın. Bir tencerede etsuyunu kaynatın. Pirinci ilave edin. 5 dakika haşlayın. Doğranmış maydanoz ve ıspanağı ekleyin. 10 dakika pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden indirdikten sonra biraz soğuması için bekletin. Yoğurdu sıcak etsuyu ile inceltin. Yavaş yavaş ve devamlı karıştırarak, çorbaya ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Margarini bir tavada eritin. Salçayı ilave edin. Bu karışımı çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.