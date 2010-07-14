Ispanaklı Bulgur Köfteli Çorba Tarifi

İnce kıyılmış soğan ve küp doğranmış havuçları yağda pembeleştirin. Ardından ince kıyılmış ıspanağı ekleyip, suyunu salıp biraz çekene kadar karıştırın. Et suyunu ve tuzu ilave edin. Havuç yumuşayana kadar pişirin. Pişen çorbaya köfteleri ilave edip, yaklaşık 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Bulgur köftesinin yapılışı: İnce bulgurun üzerine kaynar su dökün. Üzerine kapak kapatıp bekletin. Ardından yumurta, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve un ekleyip yoğurun. Bulgurlu hamurdan misket iriliğinde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler yapın