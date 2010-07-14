Ispanaklı Bulgur Köfteli Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ıspanak



3 çorba kaşığı sıvı yağ



1 adet orta boy soğan



1 adet havuç



4 su bardağı et suyu



Bir buçuk çay kaşığı tuz







Bulgur köftesi için:



1 su bardağı bulgur



1 çay bardağı kaynar su



1'er adet yumurta ve soğan



1'er çay kaşığı tuz ve karabiber



2 çorba kaşığı un