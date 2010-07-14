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Ispanaklı Bulgur Köfteli Çorba Tarifi

Ispanaklı bulgur köfteli çorba nasıl yapılır? Sağlıklı veren ıspanaklı bulgur çorbası tarifi...
Ispanaklı Bulgur Köfteli Çorba Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ıspanak

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

1 adet havuç

4 su bardağı et suyu

Bir buçuk çay kaşığı tuz



Bulgur köftesi için:

1 su bardağı bulgur

1 çay bardağı kaynar su

1'er adet yumurta ve soğan

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

2 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

İnce kıyılmış soğan ve küp doğranmış havuçları yağda pembeleştirin. Ardından ince kıyılmış ıspanağı ekleyip, suyunu salıp biraz çekene kadar karıştırın. Et suyunu ve tuzu ilave edin. Havuç yumuşayana kadar pişirin. Pişen çorbaya köfteleri ilave edip, yaklaşık 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

Bulgur köftesinin yapılışı: İnce bulgurun üzerine kaynar su dökün. Üzerine kapak kapatıp bekletin. Ardından yumurta, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve un ekleyip yoğurun. Bulgurlu hamurdan misket iriliğinde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler yapın

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