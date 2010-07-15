Ispanaklı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan ve ıspanağı 10 dakika haşlayıp süzün (suyu atmayın, bir kenarda saklayın). Süzdüğünüz sebzeleri robottan geçirin. Sıvı yağda unu kavurun. Unun üzerine robottan geçirdiğiniz sebzeleri ve haşlama suyunu ekleyin. Bu karışımın üzerine; krema ve et suyu ilave edin. Karabiber ve tuzla tatlandırın. Çorbayı kısık ateşte kaynayıncaya kadar karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.