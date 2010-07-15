Ispanaklı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram ıspanak, 1 adet soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
2 çorba kaşığı un
Yarım su bardağı krema
5 su bardağı et suyu, tuz, karabiber
YAPILIŞI
Soğan ve ıspanağı 10 dakika haşlayıp süzün (suyu atmayın, bir kenarda saklayın). Süzdüğünüz sebzeleri robottan geçirin. Sıvı yağda unu kavurun. Unun üzerine robottan geçirdiğiniz sebzeleri ve haşlama suyunu ekleyin. Bu karışımın üzerine; krema ve et suyu ilave edin. Karabiber ve tuzla tatlandırın. Çorbayı kısık ateşte kaynayıncaya kadar karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.