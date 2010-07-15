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Ispanaklı Çorba Tarifi

Hem bedeninizi yenileyecek hem de karnınızı doyuracak. Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi...
Ispanaklı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram ıspanak, 1 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı krema

5 su bardağı et suyu, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğan ve ıspanağı 10 dakika haşlayıp süzün (suyu atmayın, bir kenarda saklayın). Süzdüğünüz sebzeleri robottan geçirin. Sıvı yağda unu kavurun. Unun üzerine robottan geçirdiğiniz sebzeleri ve haşlama suyunu ekleyin. Bu karışımın üzerine; krema ve et suyu ilave edin. Karabiber ve tuzla tatlandırın. Çorbayı kısık ateşte kaynayıncaya kadar karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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