Ispanaklı Paşam Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayıp didikleyin. Ispanak köklerini sirkeli suda bekletip iyice yıkadıktan sonra doğrayın ve tavuk göğsünü haşladığınız suyun içinde haşlayın. Küçük bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı ve unu alarak kavurun. Daha sonra soğuk haldeki sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatarak ocağın altını kapatın. Hazırladığınız sosu ıspanakların üzerine gezdirin. Didiklediğiniz eti katın. Pul biberi, kalan 1 çorba kaşığı tereyağında pembeleştirip çorbanın üzerine gezdirin. Dövülmüş sarımsak ve sirke ile servis yapın.