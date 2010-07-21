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Ispanaklı Paşam Çorbası Tarifi

Ispanaklı paşam çorba nasıl yapılır? Sağlıklı veren ıspanaklı paşam çorbası tarifi...
Ispanaklı Paşam Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

4 su bardağı su

Yarım kg ıspanak kökü

3 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım tatlı kaşığı tuz

Pul biber

1 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü suda haşlayıp didikleyin. Ispanak köklerini sirkeli suda bekletip iyice yıkadıktan sonra doğrayın ve tavuk göğsünü haşladığınız suyun içinde haşlayın. Küçük bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı ve unu alarak kavurun. Daha sonra soğuk haldeki sütü ilave edin. Bir-iki taşım kaynatarak ocağın altını kapatın. Hazırladığınız sosu ıspanakların üzerine gezdirin. Didiklediğiniz eti katın. Pul biberi, kalan 1 çorba kaşığı tereyağında pembeleştirip çorbanın üzerine gezdirin. Dövülmüş sarımsak ve sirke ile servis yapın.
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