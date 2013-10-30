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Istakoz Çorbası Tarifi

Değişik bir tat arıyorsanız işte size ıstakoz çorbası. Peki bu ıstakoz çorbası nasıl hazırlanır? İşte ıstakoz çorbasının tarifi...
Istakoz Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy ıstakoz

1 adet havuç, patates ve kereviz

6 adet karides

6 adet midye

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

karabiber

YAPILIŞI

Derin bir tencereye ıstakozu kapatacak kadar su koyup kaynatın. 1 çorba kaşığı tuz ekleyip, ıstakozu da tencereye yerleştirin. 20 dakika haşlayıp sudan çıkarın. Küp doğranmış havuç, patates, kereviz, karides ve midyeyi aynı suya ekleyip pişmeye bırakın. Istakozu açıp etini çıkarın. Doğrayıp, iki adet çorba kasesine paylaştırın. Üzerine haşlanmış, sulu şekilde sebze ve deniz mahsullerini ekleyin. Zeytinyağı ve tereyağı ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ekleyip servis yapın.
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