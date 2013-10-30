Istakoz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir tencereye ıstakozu kapatacak kadar su koyup kaynatın. 1 çorba kaşığı tuz ekleyip, ıstakozu da tencereye yerleştirin. 20 dakika haşlayıp sudan çıkarın. Küp doğranmış havuç, patates, kereviz, karides ve midyeyi aynı suya ekleyip pişmeye bırakın. Istakozu açıp etini çıkarın. Doğrayıp, iki adet çorba kasesine paylaştırın. Üzerine haşlanmış, sulu şekilde sebze ve deniz mahsullerini ekleyin. Zeytinyağı ve tereyağı ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ekleyip servis yapın.