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İtalyan Sebze Çorbası Tarifi

Sofranızda ailenizle tüketebileceğiniz İtalyan usulü sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte İtalyan usulü sebze çorbası tarifi...
İtalyan Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kereviz

1 adet kabak

1 adet soğan

Yarım pırasa

Yarım paket spagetti

2 çorba kaşığı tereyağ›

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı salça

10 su bardağı tavuk suyu

tuz

YAPILIŞI

Patates, havuç, kereviz, kabak ve pırasayı incecik jülyen dilimler halinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Diğer tarafta tereyağında salça ve unu kavurun. içerisine sebzeleri ilave ederek, karıştırın. Sebzeler de kavrulduktan sonra yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Spagettileri ikiye bölün. Kaynamaya başlayan çorbaya ilave edin. En son tuzunu katın. Spagettiler yumuşayana dek pişirin. Ardından bir-iki taşım kaynatıp servis yapın.
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