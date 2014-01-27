İtalyan Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patates, havuç, kereviz, kabak ve pırasayı incecik jülyen dilimler halinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Diğer tarafta tereyağında salça ve unu kavurun. içerisine sebzeleri ilave ederek, karıştırın. Sebzeler de kavrulduktan sonra yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Spagettileri ikiye bölün. Kaynamaya başlayan çorbaya ilave edin. En son tuzunu katın. Spagettiler yumuşayana dek pişirin. Ardından bir-iki taşım kaynatıp servis yapın.