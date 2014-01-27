İtalyan Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet kereviz
1 adet kabak
1 adet soğan
Yarım pırasa
Yarım paket spagetti
2 çorba kaşığı tereyağ›
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı salça
10 su bardağı tavuk suyu
tuz
YAPILIŞI
Patates, havuç, kereviz, kabak ve pırasayı incecik jülyen dilimler halinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Diğer tarafta tereyağında salça ve unu kavurun. içerisine sebzeleri ilave ederek, karıştırın. Sebzeler de kavrulduktan sonra yavaş yavaş tavuk suyunu ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Spagettileri ikiye bölün. Kaynamaya başlayan çorbaya ilave edin. En son tuzunu katın. Spagettiler yumuşayana dek pişirin. Ardından bir-iki taşım kaynatıp servis yapın.