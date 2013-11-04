İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi

Sofra Tarifi

Sebze suyu ve domates püresini tencereye alıp kaynatın. Zeytinyağı, soğan, sarmısak, havuç, patates, kereviz sapı, deniz tuzu, pulbiber, nane ve karabiber ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda 30-35 dakika pişirin. Makarna ekleyin. Ara sıra karıştırarak makarna yumuşayana dek pişirin Parmesan peyniri serpip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Servisten önce minestroneye 2-3 adet ortadan ikiye bölünmüş defne yaprağı ve 1 dal biberiye ilave ederseniz daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu lezzet artırıcı yöntemi tüm salçalı yemeklerde uygulayabilirsiniz.