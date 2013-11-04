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İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi

Sağlıklı, bol vitaminli bir tür İtalyan sebze çorbası olan minestrone'yi hazırlamak için elinizi korkak alıştırmayın. Peki İtalyan usulü mınestrone nasıl yapılır? İşte tarifi...
İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı sebze suyu

1 su bardağı domates püresi

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet orta boy doğranmış soğan

4 diş kıyılmış sarmısak

2 adet küp doğranmış havuç

2 adet küp doğranmış patates

2 adet doğranmış kereviz sapı

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1/4 su bardağı makarna veya

arpa şehriye

2 çorba kaşığı parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

pulbiber

nane

karabiber

YAPILIŞI

Sebze suyu ve domates püresini tencereye alıp kaynatın. Zeytinyağı, soğan, sarmısak, havuç, patates, kereviz sapı, deniz tuzu, pulbiber, nane ve karabiber ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda 30-35 dakika pişirin. Makarna ekleyin. Ara sıra karıştırarak makarna yumuşayana dek pişirin Parmesan peyniri serpip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Servisten önce minestroneye 2-3 adet ortadan ikiye bölünmüş defne yaprağı ve 1 dal biberiye ilave ederseniz daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu lezzet artırıcı yöntemi tüm salçalı yemeklerde uygulayabilirsiniz.
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