İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı sebze suyu
1 su bardağı domates püresi
3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet orta boy doğranmış soğan
4 diş kıyılmış sarmısak
2 adet küp doğranmış havuç
2 adet küp doğranmış patates
2 adet doğranmış kereviz sapı
1 su bardağı haşlanmış barbunya
1/4 su bardağı makarna veya
arpa şehriye
2 çorba kaşığı parmesan peyniri
1 tatlı kaşığı deniz tuzu
pulbiber
nane
karabiber
YAPILIŞI
Sebze suyu ve domates püresini tencereye alıp kaynatın. Zeytinyağı, soğan, sarmısak, havuç, patates, kereviz sapı, deniz tuzu, pulbiber, nane ve karabiber ilave edip, tencerenin kapağını kapatın. Orta ısıda 30-35 dakika pişirin. Makarna ekleyin. Ara sıra karıştırarak makarna yumuşayana dek pişirin Parmesan peyniri serpip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Servisten önce minestroneye 2-3 adet
ortadan ikiye bölünmüş defne yaprağı
ve 1 dal biberiye ilave ederseniz daha
lezzetli olduğunu göreceksiniz. Bu lezzet
artırıcı yöntemi tüm salçalı yemeklerde
uygulayabilirsiniz.