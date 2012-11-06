İtalyan Usulü Sebze Çorbası (Minestrone) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Et, yemeklik doğranmış soğan, sarımsak dişleri ve karabiberi derin bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, kemik etten ayrılana dek kaynatın. Pırasa, lahana ve kereviz yaprağını kıyın. Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kemikleri tencereden alıp, sebzeleri ekleyin. Tuzu katın. Çorbayı ocaktan almadan 15 dakika önce makarnayı ilave edip, pişirin. Sıcak olarak servis yapın.