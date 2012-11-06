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İtalyan Usulü Sebze Çorbası (Minestrone) Tarifi

Sofranızda ailenizle tüketebileceğiniz İtalyan usulü sebze çorbası nasıl hazırlanır? İşte İtalyan usulü sebze çorbası tarifi...
İtalyan Usulü Sebze Çorbası (Minestrone) Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram ilikli kemikli dana eti

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 adet pırasa

4 adet lahana yaprağı

3-4 adet kereviz yaprağı

4 çiçek karnabahar

4 çiçek brokoli

50 gram kelebek makarna

2 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Et, yemeklik doğranmış soğan, sarımsak dişleri ve karabiberi derin bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, kemik etten ayrılana dek kaynatın. Pırasa, lahana ve kereviz yaprağını kıyın. Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kemikleri tencereden alıp, sebzeleri ekleyin. Tuzu katın. Çorbayı ocaktan almadan 15 dakika önce makarnayı ilave edip, pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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