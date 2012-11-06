İtalyan Usulü Sebze Çorbası (Minestrone) Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram ilikli kemikli dana eti
1 adet büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 adet pırasa
4 adet lahana yaprağı
3-4 adet kereviz yaprağı
4 çiçek karnabahar
4 çiçek brokoli
50 gram kelebek makarna
2 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Et, yemeklik doğranmış soğan, sarımsak dişleri ve karabiberi derin bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyip, kemik etten ayrılana dek kaynatın. Pırasa, lahana ve kereviz yaprağını kıyın. Karnabahar ve brokoliyi çiçeklerine ayırın. Kemikleri tencereden alıp, sebzeleri ekleyin. Tuzu katın. Çorbayı ocaktan almadan 15 dakika önce makarnayı ilave edip, pişirin. Sıcak olarak servis yapın.