Julyen Çorba Tarifi

İlk olarak kemiksiz tavuk etini küp küp doğrayıp yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Et suyunu bir tencereye koyup kaynatın. Kereviz ve patatesleri soyup jülyen, soğanı yemeklik doğrayın. Doğradığınız sebzeleri kaynayan suya atın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Zeytinyağını ve unu bir tavaya alıp kavurun. 1 kepçe çorba suyundan ekleyip karıştırın. Unlu karışımı ve tavuk etlerini çorbaya ekleyip karıştırarak un kokusu gidene kadar pişirin. Kekik ve maydanoz ekleyip sıcak olarak servis yapın.