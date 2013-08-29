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Julyen Çorba Tarifi

Ustalık istermiş gibi gözüken aslında çok basit olan Julyen tavayı tarifimizle misafirlerinize hava atabilirsiniz. Julyen çorba nasıl hazırlanır?
Julyen Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kereviz

2 adet patates

1 adet soğan

100 gram tavuk

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çorba kaşığı maydanoz

7 su bardağı tavuk suyu

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un, tuz

YAPILIŞI

İlk olarak kemiksiz tavuk etini küp küp doğrayıp yapışmaz yüzeyli tavada kızartın. Et suyunu bir tencereye koyup kaynatın. Kereviz ve patatesleri soyup jülyen, soğanı yemeklik doğrayın. Doğradığınız sebzeleri kaynayan suya atın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Zeytinyağını ve unu bir tavaya alıp kavurun. 1 kepçe çorba suyundan ekleyip karıştırın. Unlu karışımı ve tavuk etlerini çorbaya ekleyip karıştırarak un kokusu gidene kadar pişirin. Kekik ve maydanoz ekleyip sıcak olarak servis yapın.
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