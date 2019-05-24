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Kabak Çorbası Tarifi

Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Kabak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kabak

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet pırasa

1 diş kıyılmış sarımsak

1 çorba kaşığı un

1 adet patates

6 su bardağı su

1 su bardağı krema

Yeteri kadar tuz ve karabiber



Üzeri için

1 çorba kaşığı krema

Yarım demet dereotu


YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun. Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin. Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin. Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın.

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