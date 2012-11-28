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Balkabağı Çorbası Tarifi

Balkabağı çorbası soğuk havalarda yapılan lezzetli çorbalar arasında yer alıyor. Balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Balkabağı Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram bal kabağı

1'er adet soğan ve havuç

6 çorba kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

Dört buçuk su bardağı su

Yarım çay kaşığı zerdeçal

4 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 dal dereotu, tuz

YAPILIŞI

Bal kabağı, soğan ve havucu temizleyip, küçük küpler halinde doğrayın. Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp soğan, havuç ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Üzerine kabağı ilave edin. 5 dakika kavurduktan sonra su, zerdeçal ve tuz ekleyin. Sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin. Daha sonra tenceredeki sebzeleri bir kaşıkla bastırarak ezin. Kalan sıvı yağı küçük bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine unu ekleyip rengi dönene dek kavurun ve hızlı bir şekilde karıştırarak ocaktaki tencereye ilave edin. 10 dakika daha kaynatın. Ilındıktan sonra süzgeçten geçirin. Kavrulmuş dolmalık fıstık ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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