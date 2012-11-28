Balkabağı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bal kabağı, soğan ve havucu temizleyip, küçük küpler halinde doğrayın. Sıvı yağın yarısını bir tencereye alıp soğan, havuç ve ince kıyılmış sarımsağı kavurun. Üzerine kabağı ilave edin. 5 dakika kavurduktan sonra su, zerdeçal ve tuz ekleyin. Sebzeler iyice yumuşayana dek pişirin. Daha sonra tenceredeki sebzeleri bir kaşıkla bastırarak ezin. Kalan sıvı yağı küçük bir tavaya alıp kızdırın. Üzerine unu ekleyip rengi dönene dek kavurun ve hızlı bir şekilde karıştırarak ocaktaki tencereye ilave edin. 10 dakika daha kaynatın. Ilındıktan sonra süzgeçten geçirin. Kavrulmuş dolmalık fıstık ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.