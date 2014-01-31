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Kabaklı Havuçlu Pirinç Çorbası Tarifi

Kabaklı havuçlu pirinç çorbası nasıl yapılır? Damak tadınıza uygun kabaklı havuçlu pirinç çorbası yapılışı.
Kabaklı Havuçlu Pirinç Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ince kabak

1 adet havuç

1 çay bardağı pirinç

4 su bardağı su

Yeterince zeytinyağı

tuz



Üzerine:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Pul biber

nane


YAPILIŞI

Havuç ve kabağı çok ince dilimler halinde kesin. Bir tencereye, havuç, kabak, pirinç, yağ, tuz ve suyu koyup, pişmeye bırakın. Bu arada 1 tatlı kaşığı tereyağında nane ve pul biberi yakın. Yeteri kadar pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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