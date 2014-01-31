Kabaklı Havuçlu Pirinç Çorbası Tarifi

Kabaklı havuçlu pirinç çorbası nasıl yapılır? Damak tadınıza uygun kabaklı havuçlu pirinç çorbası yapılışı.
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet ince kabak
1 adet havuç
1 çay bardağı pirinç
4 su bardağı su
Yeterince zeytinyağı
tuz
Üzerine:
1 tatlı kaşığı tereyağı
Pul biber
nane
YAPILIŞI
Havuç ve kabağı çok ince dilimler halinde kesin. Bir tencereye, havuç, kabak, pirinç, yağ, tuz ve suyu koyup, pişmeye bırakın. Bu arada 1 tatlı kaşığı tereyağında nane ve pul biberi yakın. Yeteri kadar pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.