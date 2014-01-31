Kabaklı Havuçlu Pirinç Çorbası Tarifi

Havuç ve kabağı çok ince dilimler halinde kesin. Bir tencereye, havuç, kabak, pirinç, yağ, tuz ve suyu koyup, pişmeye bırakın. Bu arada 1 tatlı kaşığı tereyağında nane ve pul biberi yakın. Yeteri kadar pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.