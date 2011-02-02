Kabaklı Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğanı ve sıvıyağı bir tencereye alın. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kabağı ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş domates, pirinç ve sıcak suyu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatıp, tuz ve nane ilave edin. 2- 3 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.