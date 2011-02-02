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Kabaklı Çorba Tarifi

Vitamin deposu enfes kabaklı çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Kabaklı Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

1 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet domates

Yarım çay bardağı pirinç

5 su bardağı sıcak su

1'er tutam tuz ve nane

YAPILIŞI

Rendelenmiş soğanı ve sıvıyağı bir tencereye alın. Kısık ateşte 1-2 dakika çevirin. Kabukları soyulmuş ve rendelenmiş kabağı ilave edip, karıştırın. Rendelenmiş domates, pirinç ve sıcak suyu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve pirinç yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra ocağın altını kapatıp, tuz ve nane ilave edin. 2- 3 dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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