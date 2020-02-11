Karalahana çorbası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Lahanayı incecik kıyın. Yemeklik doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun ve su ekleyin. Beyaz mısır yarması ve kurufasulyeyi de katın. Lahanayı da ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın (çorba kaynadıkça suyu azalırsa biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz). En son su ile açtığınız mısır unu ve tuz ile karabiberi ekleyip bir taşım daha kaynatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında kıyılmış sarmısağı soteleyin ve çorbaya gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.