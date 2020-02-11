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Karalahana çorbası

Karalahana çorbası tarifi Karadeniz yöresine ait yöresel bir lezzettir. Sağlıklı karalahana çorbası yapımı oldukça kolaydır. Tam kıvamında karalahana çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz...
Karalahana çorbası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • TRABZON
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet karalahana



1 adet soğan



2 çorba kaşığı tereyağı



6-7 su bardağı su



Yarım çay bardağı beyaz mısır yarması



1 çay bardağı haşlanmış kurufasulye



1 diş sarmısak



Yarım çay bardağı mısır unu



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Lahanayı incecik kıyın. Yemeklik doğranmış soğanı 1 çorba kaşığı tereyağında kavurun ve su ekleyin. Beyaz mısır yarması ve kurufasulyeyi de katın. Lahanayı da ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın (çorba kaynadıkça suyu azalırsa biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz). En son su ile açtığınız mısır unu ve tuz ile karabiberi ekleyip bir taşım daha kaynatın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağında kıyılmış sarmısağı soteleyin ve çorbaya gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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