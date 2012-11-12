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Karides Çorbası Tarifi

Farklı lezzet denemek isteyenlere karides çorbası tarifi. Karides çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Karides Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram haşlanmış karides

2 adet tavuk budu, yeteri kadar su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 küçük kutu domates püresi

2 adet küçük boy salatalık

1 çay bardağı krema

3 dal taze soğan, tuz, karabiber



Sos için: 5 çorba kaşığı üzüm sirkesi

3 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı hardal



Üzerine: 2 dilim bayat ekmek

YAPILIŞI

Tavuk butlarını bir tencereye alın ve üzerine 6 su bardağı su ekleyip, haşlayın. Tavuk butlarını sudan alıp, soğumaya bırakın. Bir tavada tereyağını eritin ve un ilave edip, tahta bir kaşıkla devamlı karıştırarak hafif pembeleşene kadar kavurun. Domates püresi ve doğranmış salatalığı blenderden geçirip, kavurduğunuz una ekleyin. Bir yandan karıştırırken, diğer yandan da kremayı ilave edin. 1 cm uzunluğunda doğradığınız taze soğanla karidesi katın ve bir taşım kaynatın. Ocağın altını kapattıktan sonra tuz ve karabiber ilave edin. Sos için bir kasede sirke, sarımsak ve hardalı karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirin. Üzeri için bayat ekmek dilimlerini küp doğrayın ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe pembeleştirin. Çorbayla birlikte servis yapın.
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