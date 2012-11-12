Karides Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk butlarını bir tencereye alın ve üzerine 6 su bardağı su ekleyip, haşlayın. Tavuk butlarını sudan alıp, soğumaya bırakın. Bir tavada tereyağını eritin ve un ilave edip, tahta bir kaşıkla devamlı karıştırarak hafif pembeleşene kadar kavurun. Domates püresi ve doğranmış salatalığı blenderden geçirip, kavurduğunuz una ekleyin. Bir yandan karıştırırken, diğer yandan da kremayı ilave edin. 1 cm uzunluğunda doğradığınız taze soğanla karidesi katın ve bir taşım kaynatın. Ocağın altını kapattıktan sonra tuz ve karabiber ilave edin. Sos için bir kasede sirke, sarımsak ve hardalı karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirin. Üzeri için bayat ekmek dilimlerini küp doğrayın ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafifçe pembeleştirin. Çorbayla birlikte servis yapın.