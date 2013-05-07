Karides Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
450 gram karides
50 gram tereyağı
1'er adet soğan, pırasa ve kereviz
3 adet domates
Yarım su bardağı beyaz şarap
5 su bardağı su
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tane karabiber, tuz
1 çorba kaşığı un
1 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Tereyağının yarısını tencereye alın. Doğranmış soğan, pırasa, domates ve kereviz ekleyip 10 dakika soteleyin. Karideslerin kabuklarını temizleyip, yıkayın ve tencereye ilave edin. Şarap ekleyip, 1-2 dakika karıştırarak alkolünü buharlaştırın. Su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ilave edip, 40 dakika pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kalan tereyağında unu kavurup, tencereye ekleyin. Yumurta sarısını krema ile çırpıp, çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.