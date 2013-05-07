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Karides Çorbası Tarifi

Farklı lezzet denemek isteyenlere karides çorbası tarifi. Karides çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Karides Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram karides

50 gram tereyağı

1'er adet soğan, pırasa ve kereviz

3 adet domates

Yarım su bardağı beyaz şarap

5 su bardağı su

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tane karabiber, tuz

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

Tereyağının yarısını tencereye alın. Doğranmış soğan, pırasa, domates ve kereviz ekleyip 10 dakika soteleyin. Karideslerin kabuklarını temizleyip, yıkayın ve tencereye ilave edin. Şarap ekleyip, 1-2 dakika karıştırarak alkolünü buharlaştırın. Su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ilave edip, 40 dakika pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kalan tereyağında unu kavurup, tencereye ekleyin. Yumurta sarısını krema ile çırpıp, çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.
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