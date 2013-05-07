Karides Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağının yarısını tencereye alın. Doğranmış soğan, pırasa, domates ve kereviz ekleyip 10 dakika soteleyin. Karideslerin kabuklarını temizleyip, yıkayın ve tencereye ilave edin. Şarap ekleyip, 1-2 dakika karıştırarak alkolünü buharlaştırın. Su, defne yaprağı, karabiber ve tuz ilave edip, 40 dakika pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kalan tereyağında unu kavurup, tencereye ekleyin. Yumurta sarısını krema ile çırpıp, çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp sıcak olarak servis yapın.