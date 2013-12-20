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Karidesli Enginar Çorbası Tarifi

Farklı lezzet denemek isteyenlere karidesli enginar çorbası tarifi. Karidesli enginar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Karidesli Enginar Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı kırık pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

4 su bardağı sıcak su

4 su bardağı sıcak tavuk suyu

7-8 adet konserve enginar kalbi

100 gram karides

Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

2 dal dereotu

Tuz

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alıp unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve tavuk suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinç, dörde bölünmüş enginar kalbi, karides ve bezelyeyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Pirinç yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.
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