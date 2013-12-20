Karidesli Enginar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 çorba kaşığı kırık pirinç
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
4 su bardağı sıcak su
4 su bardağı sıcak tavuk suyu
7-8 adet konserve enginar kalbi
100 gram karides
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
2 dal dereotu
Tuz
YAPILIŞI
Tereyağını bir tencereye alıp unu ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve tavuk suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca pirinç, dörde bölünmüş enginar kalbi, karides ve bezelyeyi ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Pirinç yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Kaselere aktarın ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.