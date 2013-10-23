DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Karidesli Mercan Çorba Tarifi

Karidesli Mercan Çorba Tarifi

Farklı bir çorba denemek isteyen herkesin sofrasında bulundurmak isteyeceği karidesli mercan çorba. Karidesli mercan çorbası nasıl yapılır?
Karidesli Mercan Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram mercan

8 adet karides

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

sofra 101



Sos için: 1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çay kaşığı safran

Yarım su bardağı su

1 çorba kaşığı krema


YAPILIŞI

Mercanı ayıklayıp, dört adet fileto çıkarın. Üzerlerine tuz ve karabiber serpin. Daha sonra filetonun içine 2 adet karides koyup, kaşar peyniri serpin. Rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine yerleştirin. Diğer balık filetolarını da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin ve fırından çıkarıp kaşar peyniri serpin. Yeniden fırına verin ve kaşar eriyene kadar bekletip, servis tabağına alın. Diğer taraftan sos için un ve tereyağını bir tavada kavurun. İçine safran ve soya sosu katıp, karıştırın. Suyu ilave edip, kaynatın. En son kremayı ekleyin ve tavayı ocaktan alın. Balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası
Soğuk Bakla Çorbası
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası
Kabak Çorbası

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN