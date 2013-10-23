Karidesli Mercan Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercanı ayıklayıp, dört adet fileto çıkarın. Üzerlerine tuz ve karabiber serpin. Daha sonra filetonun içine 2 adet karides koyup, kaşar peyniri serpin. Rulo şeklinde sarın ve fırın tepsisine yerleştirin. Diğer balık filetolarını da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin ve fırından çıkarıp kaşar peyniri serpin. Yeniden fırına verin ve kaşar eriyene kadar bekletip, servis tabağına alın. Diğer taraftan sos için un ve tereyağını bir tavada kavurun. İçine safran ve soya sosu katıp, karıştırın. Suyu ilave edip, kaynatın. En son kremayı ekleyin ve tavayı ocaktan alın. Balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.